Ежегодно в первую субботу июля украинцы празднуют Международный день Днепра. В этом году этот праздник отметят 6 июля.
Первое празднование Дня Днепра состоялось в 2003 году. Целью было привлечь внимание к экологическим проблемам реки.
Роль Днепра в жизни украинцев не преувеличена. С давних времен он обеспечивал жителей водой и рыбой и служил важным торговым каналом. Сегодня же Днепр остается источником водоснабжения для 70% населения Украины.
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Факты ICTV подготовили самую интересную информацию о главной водной артерии Украины.
Днепр – крупнейшая река Европы после Дуная и Волги, а в Украине ей нет равных.
В древности река называлась Борисфен. Римляне дали ей имя Данаприс. Славяне называли Славутичем.
Длина реки – 2285 км.
Именно на Днепре в 988 году князь Владимир окрестил Русь. В его водах были крещены киевляне и сам князь.
Зимой Днепр замерзает после 20-дневного периода, в течение которого удерживается температура ниже 0°С.
В честь Днепра в Украине назван город, футбольный клуб и станция метро.
Известные писатели такие как Тарас Шевченко и Николай Гоголь восхищались масштабами и красотой реки и неоднократно упоминали в своих рассказах и стихах.
“Реве та стогне Дніпр широкий”, – писал Кобзарь.
Слова Гоголя стали крылатыми – “Редкая птица долетит до середины Днепра”.
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