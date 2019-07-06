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Факты / Украина

День Днепра. 7 фактов о главной реке Украины

Ежегодно в первую субботу июля украинцы празднуют Международный день Днепра. В этом году этот праздник отметят 6 июля.

День Днепра. 7 фактов о главной реке Украины

Первое празднование Дня Днепра состоялось в 2003 году. Целью было привлечь внимание к экологическим проблемам реки.

Роль Днепра в жизни украинцев не преувеличена. С давних времен он обеспечивал жителей водой и рыбой и служил важным торговым каналом. Сегодня же Днепр остается источником водоснабжения для 70% населения Украины.

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Факты ICTV подготовили самую интересную информацию о главной водной артерии Украины.

Днепр – крупнейшая река Европы после Дуная и Волги, а в Украине ей нет равных.

В древности река называлась Борисфен. Римляне дали ей имя Данаприс. Славяне называли Славутичем.

Длина реки – 2285 км.

Именно на Днепре в 988 году князь Владимир окрестил Русь. В его водах были крещены киевляне и сам князь.

Зимой Днепр замерзает после 20-дневного периода, в течение которого удерживается температура ниже 0°С.

В честь Днепра в Украине назван город, футбольный клуб и станция метро.

Известные писатели такие как Тарас Шевченко и Николай Гоголь восхищались масштабами и красотой реки и неоднократно упоминали в своих рассказах и стихах.

“Реве та стогне Дніпр широкий”, –  писал Кобзарь.

Слова Гоголя стали крылатыми – “Редкая птица долетит до середины Днепра”.

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на выходных в Украине.

Фото: Pixabay

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