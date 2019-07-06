Щорічно в першу суботу липня українці святкують Міжнародний день Дніпра. Цього року святкуватимуть 6 липня.
Перше святкування Дня Дніпра відбулося у 2003 році. Метою було привернути увагу до екологічних проблем річки.
Роль Дніпра в житті українців не перебільшена. З давніх часів він забезпечував жителів водою і рибою і служив важливим торговим каналом. Сьогодні ж Дніпро залишається джерелом водопостачання для 70% населення України.
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Факти ICTV підготували найцікавішу інформацію про головну водну артерію України.
Дніпро – найбільша річка Європи після Дунаю та Волги, а в Україні їй немає рівних.
У давнину річка називалася Борисфен. Римляни дали їй ім’я Данапріс. Слов’яни називали Славутичем.
Довжина річки – 2285 км.
Саме на Дніпрі у 988 році князь Володимир охрестив Русь. У його водах були хрещені кияни і сам князь.
Взимку Дніпро замерзає після 20-денного періоду, протягом якого утримується температура нижче 0°С
На честь Дніпра в Україні названо місто, футбольний клуб та станцію метро.
Відомі письменники, такі як Тарас Шевченко і Микола Гоголь захоплювалися масштабами і красою річки та неодноразово згадували у своїх оповіданнях і віршах.
“Реве та стогне Дніпр широкий”, – писав Кобзар.
Слова Гоголя стали крилатими – “Рідкісний птах долетить до середини Дніпра”.
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