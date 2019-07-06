Щорічно в першу суботу липня українці святкують Міжнародний день Дніпра. Цього року святкуватимуть 6 липня.

Перше святкування Дня Дніпра відбулося у 2003 році. Метою було привернути увагу до екологічних проблем річки.

Роль Дніпра в житті українців не перебільшена. З давніх часів він забезпечував жителів водою і рибою і служив важливим торговим каналом. Сьогодні ж Дніпро залишається джерелом водопостачання для 70% населення України.

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Факти ICTV підготували найцікавішу інформацію про головну водну артерію України.

Дніпро – найбільша річка Європи після Дунаю та Волги, а в Україні їй немає рівних.

У давнину річка називалася Борисфен. Римляни дали їй ім’я Данапріс. Слов’яни називали Славутичем.

Довжина річки – 2285 км.

Саме на Дніпрі у 988 році князь Володимир охрестив Русь. У його водах були хрещені кияни і сам князь.

Взимку Дніпро замерзає після 20-денного періоду, протягом якого утримується температура нижче 0°С

На честь Дніпра в Україні названо місто, футбольний клуб та станцію метро.

Відомі письменники, такі як Тарас Шевченко і Микола Гоголь захоплювалися масштабами і красою річки та неодноразово згадували у своїх оповіданнях і віршах.

“Реве та стогне Дніпр широкий”, – писав Кобзар.

Слова Гоголя стали крилатими – “Рідкісний птах долетить до середини Дніпра”.

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