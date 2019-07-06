PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

День Дніпра. 7 фактів про головну річку України

Щорічно в першу суботу липня українці святкують Міжнародний день Дніпра. Цього року святкуватимуть 6 липня.

День Дніпра. 7 фактів про головну річку України

Перше святкування Дня Дніпра відбулося у 2003 році. Метою було привернути увагу до екологічних проблем річки.

Роль Дніпра в житті українців не перебільшена. З давніх часів він забезпечував жителів водою і рибою і служив важливим торговим каналом. Сьогодні ж Дніпро залишається джерелом водопостачання для 70% населення України.

Читайте: Куди піти на вихідних у Києві: найкращі події вікенду

Факти ICTV підготували найцікавішу інформацію про головну водну артерію України.

Дніпро – найбільша річка Європи після Дунаю та Волги, а в Україні їй немає рівних.

У давнину річка називалася Борисфен. Римляни дали їй ім’я Данапріс. Слов’яни називали Славутичем.

Довжина річки – 2285 км.

Саме на Дніпрі у 988 році князь Володимир охрестив Русь. У його водах були хрещені кияни і сам князь.

Взимку Дніпро замерзає після 20-денного періоду, протягом якого утримується температура нижче 0°С

На честь Дніпра в Україні названо місто, футбольний клуб та станцію метро.

Відомі письменники, такі як Тарас Шевченко і Микола Гоголь захоплювалися масштабами і красою річки та неодноразово згадували у своїх оповіданнях і віршах.

“Реве та стогне Дніпр широкий”, – писав Кобзар.

Слова Гоголя стали крилатими – “Рідкісний птах долетить до середини Дніпра”.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на вихідних в Україні.

Фото: Pixabay

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бізнесмен провів у полоні податківців близько трьох тижнів
Зв’язала мотузку з простирадл: у Дніпрі дівчина зірвалася з 4 поверху гуртожитку
Легендарний ФК Дніпро припиняє існування
ДМК розраховує на стабільну роботу, незважаючи на справу про банкрутство
У Гідропарку втопився іноземець
У Дніпрі затримали “підприємців”, що незаконно перевозили людей до РФ
У Дніпрі п’яна пара влаштувала стрілянину з балкона
Дніпровський театр імені Шевченка виступив на The Mississauga Ukrainian Festival в Канаді
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка