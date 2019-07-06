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Факты / Украина / Политика

Выборы в Раду: ЦИК создала 102 зарубежные комиссии

Центральная избирательная комиссия создала 102 участковые избирательные комиссии зарубежного избирательного округа на досрочных выборах в Верховную Раду.

Выборы в Раду: ЦИК создала 102 зарубежные комиссии

Центризбирком образовал 102 зарубежные участковые избирательные комиссии.

– Комиссия образовала 102 участковые избирательные комиссии по выборам народных депутатов Украины заграничных избирательных участков на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, – говорится в отчете заседания.

Также ЦИК зарегистрировала 436 официальных наблюдателей на парламентских выборах: 11 человек от трех иностранных государств, 425 человек от десяти международных организаций.

От Словацкой Республики зарегистрировано четыре наблюдателя, 10 – от комитета За открытую демократию, 105 – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

Читайте: Дополнительная жеребьевка: в ЦИК назвали последствия для выборов

Как сообщалось, в ЦИК заявили, что будут обжаловать решение Шестого апелляционного админсуда о необходимости проведения дополнительной жеребьевки партий.

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