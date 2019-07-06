Центральна виборча комісія створила 102 дільничі виборчі комісії закордонного виборчого округу на дострокових виборах до Верховної Ради.

Центрвиборчком утворив 102 закордонні дільничні виборчі комісії.

– Комісія утворила 102 дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України закордонних виборчих дільниць на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, – йдеться у звіті засідання.

Також ЦВК зареєструвала 436 офіційних спостерігачів на парламентських виборах: 11 людей від трьох іноземних держав, 425 людей від десяти міжнародних організацій.

Від Словацької Республіки зареєстровано чотири спостерігачі, 10 – від комітету За відкриту демократію, 105 – від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO).

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Як повідомлялося, у ЦВК заявили, що будуть оскаржувати рішення Шостого апеляційного адмінсуду про необхідність проведення додаткового жеребкування партій.