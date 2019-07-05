ЦИК выступила против проведения дополнительной жеребьевки партий на выборы в Верховную Раду и назвала угрозы для волеизъявления из-за такого шага.

Центральная избирательная комиссия не согласна с решением Шестого апелляционного административного суда, которым Комиссию обязали провести дополнительную жеребьевку партий на выборы в Верховную Раду.

В ЦИК объясняют, что при включении в избирательный бюллетень Политической партии Движение Новых сил Михаила Саакашвили под №22 руководствовались принципом пропорциональности.

– ЦИК, учитывая неурегулированность Законом ситуации и исходя из основных принципов настоящего демократического избирательного процесса, взвесила все правовые риски и руководствовалась принципом соблюдения “справедливого баланса” и обеспечения права избирателей на свободное и осознанное волеизъявление.

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ЦИК сообщает, что в случае необходимости проведения новой жеребьевки последствием будет невозможность своевременной печати необходимого количества бюллетеней и обеспечения их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как сообщалось, в ЦИК заявили, что будут обжаловать решение Шестого апелляционного админсуда о необходимости проведения дополнительной жеребьевки партий.