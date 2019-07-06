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Факты / Украина / Политика

Зеленский назначил нового председателя Львовской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Львовской ОГА Маркияна Мальского.

Зеленский назначил нового председателя Львовской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского.

Главы государства подписал соответствующий указ №490 от 5 июля.

– Назначить Мальского Маркияна Маркияновича председателем Львовской ОГА, – говорится в указе.

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Указом №489 от 5 июля президент уволил Ростислава Замлинского от временного исполнения обязанностей председателя Львовской ОГА.

Напомним, что 11 июня президент Владимир Зеленский уволил председателей ОГА в 15 областях.

Фото: Markiyan Malskyy

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