Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Львовской ОГА Маркияна Мальского.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского.
Главы государства подписал соответствующий указ №490 от 5 июля.
– Назначить Мальского Маркияна Маркияновича председателем Львовской ОГА, – говорится в указе.
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Указом №489 от 5 июля президент уволил Ростислава Замлинского от временного исполнения обязанностей председателя Львовской ОГА.
Напомним, что 11 июня президент Владимир Зеленский уволил председателей ОГА в 15 областях.
Фото: Markiyan Malskyy
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