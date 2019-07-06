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Факти / Україна / Політика

Зеленський призначив нового голову Львівської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

Зеленський призначив нового голову Львівської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Львівської обласної державної адміністрації  Маркіяна Мальського.

Глави держави підписав відповідний указ №490 від 5 липня.

– Призначити Мальського Маркіяна Маркіяновича головою Львівської ОДА, – йдеться в указі.

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Маркіян Мальський зауважив, що сподівається на підтримку та ефективну співпрацю з боку волонтерів, громадських активістів, місцевих депутатів.

– Область має всі шанси і є найбільш готовою для впровадження найкращих європейських практик. Ми можемо бути майданчиком для різноманітних проектів, – упевнений Маркіян Мальський.

Новий очільник області запевнив, що буде вжито низки заходів для припинення відпливу працездатного населення. Йдеться про поліпшення умов праці та гідну її оплату.

– Потрібно працювати над залученням інвесторів, які розглядатимуть Україну не лише як країну з дешевою робочою силою, – впевнений Маркіян Мальський.

Нагадаємо, 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив голів ОДА в 15 областях.

Фото: Адміністрація Президента

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