Президент України Володимир Зеленський призначив головою Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського.

Глави держави підписав відповідний указ №490 від 5 липня.

– Призначити Мальського Маркіяна Маркіяновича головою Львівської ОДА, – йдеться в указі.

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Маркіян Мальський зауважив, що сподівається на підтримку та ефективну співпрацю з боку волонтерів, громадських активістів, місцевих депутатів.

– Область має всі шанси і є найбільш готовою для впровадження найкращих європейських практик. Ми можемо бути майданчиком для різноманітних проектів, – упевнений Маркіян Мальський.

Новий очільник області запевнив, що буде вжито низки заходів для припинення відпливу працездатного населення. Йдеться про поліпшення умов праці та гідну її оплату.

– Потрібно працювати над залученням інвесторів, які розглядатимуть Україну не лише як країну з дешевою робочою силою, – впевнений Маркіян Мальський.

Нагадаємо, 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив голів ОДА в 15 областях.