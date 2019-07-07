Центральная избирательная комиссия уполномочила Государственное предприятие специальной связи передать избирательные бюллетени соответствующим окружным избирательным комиссиям.

Центральная избирательная комиссия на заседании приняла решение о передачи избирательных бюллетеней соответствующим окружным избирательным комиссиям.

Соответствующее поручение будет выполнять Государственное предприятие специальной связи.

Бюллетени для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах должны передать соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях и подписать протоколы о принятии от ЦИК указанных избирательных бюллетеней.

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К слову, ранее в ЦИК сообщали, что не будут прекращать печать бюллетеней из-за пережеребьевки.

Источник: ЦИК