PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

ЦИК поручила передать избирательные бюллетени окружным комиссиям

Центральная избирательная комиссия уполномочила Государственное предприятие специальной связи передать избирательные бюллетени соответствующим окружным избирательным комиссиям.

ЦИК поручила передать избирательные бюллетени окружным комиссиям

Центральная избирательная комиссия на заседании приняла решение о передачи избирательных бюллетеней соответствующим окружным избирательным комиссиям.

Соответствующее поручение будет выполнять Государственное предприятие специальной связи.

Бюллетени для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах должны передать соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях и подписать протоколы о принятии от ЦИК указанных избирательных бюллетеней.

Читайте: ЦИК проведет дополнительную жеребьевку партий из-за решения суда

К слову, ранее в ЦИК сообщали, что не будут прекращать печать бюллетеней из-за пережеребьевки.

Источник: ЦИК

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка