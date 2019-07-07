Центральна виборча комісія уповноважила Державне підприємство спеціального звʼязку передати виборчі бюлетені відповідним окружним виборчим комісіям.

Центральна виборча комісія під час засідання ухвалила рішення про передачу виборчих бюлетенів відповідним окружним виборчим комісіям.

Відповідне доручення виконуватиме Державне підприємство спеціального звʼязку.

Бюлетені для голосування на позачергових парламентських виборах у загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах повинні передати відповідним окружним виборчим комісіям на засіданнях та підписати протоколи про прийняття від ЦВК зазначених виборчих бюлетенів.

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До слова, раніше у ЦВК повідомляли, що не припинятимуть друк бюлетенів через пережеребкування.

Джерело: ЦВК