ВО Батькивщина во главе с Юлией Тимошенко участвует во внеочередных выборах в Верховную Раду. Факты ICTV собрали пять главных фактов о партии.

Юлия Тимошенко со своей партией ВО Батькивщина идет на парламентские выборы 2019.

Среди главных ее обещаний – разработка плана действий для членства в НАТО, переговоры по формуле Будапешт+ для урегулирования конфликта на Донбассе, отмена 37 налогов и сборов, повышение соцстандартов, обязательное медицинское страхование и возвращение выплат на рождение ребенка.

Главные пять фактов о партии – в материале Фактов ICTV.

1. Батькивщина идет на парламентские выборы с партией Основа Сергея Таруты.

Партия Основа решила объединить усилия с Батькивщиной на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

Сергей Тарута, который на прошлых выборах президента поддерживал Юлию Тимошенко, уверен, что она также является достойной кандидатурой на пост премьер-министра.

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2. Создание коалиции действий на базе Нового курса.

Юлия Тимошенко призвала проевропейские партии к объединению для создания в парламенте коалиции действий на базе Нового курса партии. Результат обещает уже через первые 100 дней.

– Мы считаем, если люди в первые 100 дней после выборов в парламент и формирования правительства не почувствуют результатов – это будет означать снова потерянное время. И мы предложили новому президенту, чтобы в новой Верховной Раде была создана коалиция действий, потому что обещаний уже достаточно, коалиция действий, где можно совместить новизну и опыт, – подчеркнула она.

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3. Батькивщина не будет работать в оппозиции.

Если партии Слуга народа удастся сформировать однопартийную коалицию после парламентских выборов – Батькивщина не уйдет в оппозицию к новой власти.

4. Всеукраинское объединение Батькивщина – № 3 в избирательном бюллетене.

ЦИК провела жеребьевку политических партий, чтобы определить их номера в избирательных бюллетенях. В результате – партия ВО Батькивщина получила третий номер.

5. Батькивщину поддерживают 7,3% избирателей.

По данным опроса Социологической группы Рейтинг, которое проводилось 8-12 июня, партию ВО Батькивщина поддерживают 7,3% украинцев, то есть она преодолевает проходной барьер. Политсила четвертая в списке предпочтений украинцев.

Напомним, Юлия Тимошенко после съезда обнародовала список Батькивщины из 50 кандидатов в народные депутаты.

Фото: Батьківщина