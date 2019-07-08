Украина должна без лишних эмоций реагировать на провокации России, в частности, на так называемый телемост Надо поговорить.

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что проведение так называемого телемоста с Россией является “дешевой провокацией” и не имеет ничего общего с мостом США-СССР в 1986 году.

– Сравнивать это недоразумение с мостом США-СССР в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами — дешевая манипуляция. Сейчас нам предлагают “соединить” внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за “прорыв” в отношениях между “братскими” народами, – сказал он.

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Данилюк заявил, что строительство незаконных мостов уже стало для РФ специализацией.

По его мнению, Украина должна реагировать уверенно и без лишних эмоций, потому что количество подобных провокаций будет увеличиваться.

– Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями, – добавил он.

Напомним, в эфире российского телеканала Россия 24 анонсировали проведение телемоста Надо поговорить с Украиной.