Российский телеканал Россия24 анонсировал проведение телемоста Надо поговорить с Украиной.

Российский канал Россия24 сообщил о проведении телемоста Надо поговорить с Украиной.

Он состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne.

По словам ведущего программы Вести недели Дмитрия Киселева, двухчасовой телемост Надо поговорить запланирован на 12 июля на 18.00.

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В видеоанонсе к телемосту Дмитрий Киселев заявил, что это будет откровенный разговор между простыми людьми и вспомнил опыт проведения подобного мероприятия между СССР и США.

Одним из ведущих со стороны России будет Андрей Малахов. Украину будет представлять ведущий и генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Россия блокирует “хлебное перемирие” на Донбассе.