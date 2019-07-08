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Факты / Украина

Информационно-психологическая операция – реакция украинцев на телемост с РФ

Российский телеканал Россия 24 анонсировал проведение телемоста с украинским телеканалом NewsOne. Факты ICTV собрали реакцию политиков и пользователей сети на это заявление.

Информационно-психологическая операция – реакция украинцев на телемост с РФ

Многие политики и украинцы осуждают решение о проведении телемоста Надо поговорить с Украиной, который анонсировал российский телеканал Россия 24.

Так, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что на этот вызов нужно немедленно реагировать.

– Попытки провести телемост с этим рупором ненависти (Телеканалом Россия 24 – Ред.) к Украине – вызов, на который немедленно должен отреагировать Нацсовет, – написала она.

Кандидат в народные депутаты, певец Святослав Вакарчук назвал это событие не телемостом, а телеминой.

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Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк считает, что проведение телемоста невозможно, ведь с 2014 года телеканал Россия 24 находится в списке запрещенных в Украине.

– Все дело в том, что никакой телемост с Россия 24 невозможен, так как телемост предполагает ретрансляцию эфира этого канала, – написал Черняк.

Многие также называют телемост сигналом тревоги для Украины.

Напомним, в эфире российского телеканала Россия 24 анонсировали проведение телемоста Надо поговорить с Украиной.

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