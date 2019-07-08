Генпрокуратура зарегистрировала дело о покушении на госизмену из-за подготовки телемоста между украинским и российским телеканалами.

Генпрокуратура зарегистрировала дело о покушении на государственную измену из-за подготовки телеканалом NewsOne телемоста с российским телеканалом.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, собственник телеканала вызван на допрос, готовится представление об аресте активов телеканала.

– Причастные – от владельца канала до ведущего, обнародовавшего анонс – вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов.

Напомним, в эфире российского телеканала Россия 24 анонсировали проведение телемоста Надо поговорить с Украиной. Позже телеканал NewsOne сообщил об отмене телемарафона из-за угроз журналистам.