Генпрокуратура зарегистрировала дело о покушении на госизмену из-за подготовки телемоста между украинским и российским телеканалами.
Генпрокуратура зарегистрировала дело о покушении на государственную измену из-за подготовки телеканалом NewsOne телемоста с российским телеканалом.
Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам, собственник телеканала вызван на допрос, готовится представление об аресте активов телеканала.
– Причастные – от владельца канала до ведущего, обнародовавшего анонс – вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов.
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Напомним, в эфире российского телеканала Россия 24 анонсировали проведение телемоста Надо поговорить с Украиной. Позже телеканал NewsOne сообщил об отмене телемарафона из-за угроз журналистам.