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Факти / Україна

ГПУ відкрила справу через підготовку телемосту з Росією – Луценко

Генпрокуратура зареєструвала справу про замах на держзраду через підготовку телемосту між українським і російським телеканалами.

ГПУ відкрила справу через підготовку телемосту з Росією – Луценко

Генпрокуратура зареєструвала справу про замах на державну зраду через підготовку телеканалом NewsOne телемосту з російським телеканалом.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, власника телеканалу викликано на допит, готується подання про арешт активів телеканалу.

– Причетні – від власника каналу до ведучого, який оприлюднив анонс – викликані на допит. Готується подання до суду про арешт активів.

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Нагадаємо, в ефірі російського телеканалу Россия 24 анонсували проведення телемосту Треба поговорити з Україною. Пізніше телеканал NewsOne повідомив про скасування телемарафону через погрози журналістам.

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