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Факты / Украина

Люди в ловушке войны РФ – Туск о визите на Донбасс

Президент Евросовета Дональд Туск заявил, что война на Донбассе несет гуманитарные последствия для местных жителей.

Дональд Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск побывал на Донбассе, после чего заявил, что местные жители оказались в ловушке войны России.

Он посетил Станицу Луганскую вместе с президентом Владимиром Зеленским.

– Трагедия на востоке Украины продолжается, с гуманитарными последствиями для местных жителей, оказавшихся в ловушке войны России, – сообщил Туск.

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Во время визита на Донбасс президент Евросовета также провел встречи с наблюдателями ОБСЕ, гуманитарными организациями и военными ВСУ.

К слову, президент Владимир Зеленский считает, что работу по восстановлению территорий Донбасса и завершению войны нужно вести параллельно.

Источник: Дональд Туск

Фото: Владимир Зеленский

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