Президент Европейского Совета Дональд Туск побывал на Донбассе, после чего заявил, что местные жители оказались в ловушке войны России.

Он посетил Станицу Луганскую вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Во время визита на Донбасс президент Евросовета также провел встречи с наблюдателями ОБСЕ, гуманитарными организациями и военными ВСУ.

Visited Stanitsa Luhanska today with President @ZelenskyyUa. The tragedy in eastern Ukraine continues, with disastrous humanitarian consequences for local people trapped by Russia’s war. Good meetings with brave Ukrainian soldiers, the OSCE monitors and humanitarian agencies. pic.twitter.com/6hLHYMk46b

— Donald Tusk (@eucopresident) 7 июля 2019 г.