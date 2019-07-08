Російський телеканал Россия 24 анонсував проведення телемосту з українським телеканалом NewsOne. Факти ICTV зібрали реакцію політиків і користувачів мережі на цю заяву.

Багато політиків і українців засуджують рішення про проведення телемосту Треба поговорити з Україною, який анонсував російський телеканал Россия 24.

Так, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що на цей виклик треба негайно реагувати.

– Спроби провести телеміст з цим рупором ненависті (Телеканалом Росія 24 – Ред.) до України – виклик, на який негайно повинна відреагувати Нацрада, – написала вона.

Кандидат в народні депутати, співак Святослав Вакарчук назвав цю подію не телемостом, а телеміною.

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Депутат Харківської міськради Ігор Черняк вважає, що проведення телемосту неможливе, адже з 2014 року телеканал Росія 24 перебуває у списку заборонених в Україні.

– Вся справа в тому, що ніякий телеміст з Россия 24 неможливий, оскільки телеміст передбачає ретрансляцію ефіру цього каналу, – написав Черняк.

Багато хто також називає телеміст сигналом тривоги для України.

Нагадаємо, в ефірі російського телеканалу Россия 24 анонсували проведення телемосту Треба поговорити з Україною.