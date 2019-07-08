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Факты / Украина / Политика

NewsOne могут лишить лицензии и оштрафовать за телемост с Россией

Нацсовет по телерадиовещанию может оштрафовать или лишить NewsOne лицензии из-за телемоста с Россией 24.

NewsOne могут лишить лицензии и оштрафовать за телемост с Россией

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания имеет законные основания влияния на телеканал NewsOne ввиду возможного проведения телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским телеканалом Россия 24, вплоть до лишения украинского канала лицензии.

– Законные рычаги влияния на NewsOne имеет Нацсовет ТВ как независимый регулятор. От штрафа до лишения лицензии. И он должен действовать, потому что это не “телемост”, а пропаганда, – заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пообещал в ближайшее время отреагировать на заявление телеканала NewsOne о проведении телемоста под названием Надо поговорить с российским телеканалом.

Напомним, в эфире российского телеканала Россия 24 анонсировали проведение телемоста Надо поговорить с Украиной.

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