Нацсовет по телерадиовещанию может оштрафовать или лишить NewsOne лицензии из-за телемоста с Россией 24.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания имеет законные основания влияния на телеканал NewsOne ввиду возможного проведения телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским телеканалом Россия 24, вплоть до лишения украинского канала лицензии.

– Законные рычаги влияния на NewsOne имеет Нацсовет ТВ как независимый регулятор. От штрафа до лишения лицензии. И он должен действовать, потому что это не “телемост”, а пропаганда, – заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Читайте: Информационно-психологическая операция – реакция украинцев на телемост с РФ

Законні важелі впливу на “NewsOne” має Нацрада ТБ як незалежний регулятор. Від штрафу до позбавлення ліцензії. І вона має діяти,бо це не “телеміст”, а пропаганда. Але в команді Зеленського повно проросійських людей. Включно, думаю, із ним самим. Тому п’ята колона й підняла голову — В’ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 8 июля 2019 г.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пообещал в ближайшее время отреагировать на заявление телеканала NewsOne о проведении телемоста под названием Надо поговорить с российским телеканалом.

Напомним, в эфире российского телеканала Россия 24 анонсировали проведение телемоста Надо поговорить с Украиной.