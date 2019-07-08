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Факти / Україна / Політика

NewsOne можуть позбавити ліцензії та оштрафувати за телеміст з Росією

Нацрада з телерадіомовлення може оштрафувати або позбавити NewsOne ліцензії через телеміст з Росією 24.

NewsOne можуть позбавити ліцензії та оштрафувати за телеміст з Росією

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має законні підстави впливу на телеканал NewsOne з огляду на можливе проведення телемосту між українським телеканалом NewsOne і російським телеканалом Росія 24, аж до позбавлення українського каналу ліцензії.

– Законні важелі впливу на NewsOne має Нацрада ТБ як незалежний регулятор. Від штрафу до позбавлення ліцензії. І вона повинна діяти, тому що це не “телеміст”, а пропаганда, – заявив віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко.

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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення пообіцяла найближчим часом відреагувати на заяву телеканалу NewsOne про проведення телемосту під назвою Треба поговорити з російським телеканалом.

Нагадаємо, в ефірі російського телеканалу Россия 24 анонсували проведення телемосту Треба поговорити з Україною.

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