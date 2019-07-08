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Факты / Украина

Предложение Зеленского о переговорах рассмотрят – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы рассмотреть предложение президента Украины Владимира Зеленского о переговорах.

Предложение Зеленского о переговорах рассмотрят – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит предложение президента Украины Владимира Зеленского о переговорах в Минске, однако сейчас Россия не готова дать ответ.

По его словам, сейчас нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, ведь представители США не являются участниками Нормандского процесса.

Он считает, что также следует определиться и с тем, что будет с Минскими договоренностями.

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Песков добавил, что Кремль поддерживает инициативу проведения телемоста между Украиной и Россией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в Минске.

Источник: ТАСС

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