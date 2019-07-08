Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі готові розглянути пропозицію президента України Володимира Зеленського про переговори.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розгляне пропозицію президента України Володимира Зеленського про переговори у Мінську, проте зараз Росія не готова дати відповідь.

За його словами, зараз потрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі, адже представники США не є учасниками Нормандського процесу.

Він вважає, що також слід визначитися і з тим, що буде з Мінськими домовленостями.

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Пєсков додав, що Кремль підтримує ініціативу проведення телемосту між Україною та Росією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести зустріч у Мінську.