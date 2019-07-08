И.о. председатель СБУ Иван Баканов инициирует внеочередное заседание СНБО Украины.

Проведение внеочередного заседания СНБО Украины инициировал и. о. председателя СБУ Иван Баканов из-за ситуации вокруг телемоста с РФ Надо поговорить с Украиной.

– Считаю абсолютно неприемлемым организацию телеканалом NewsOne телемоста с главным пропагандистским каналом страны-агрессора, который находится под санкциями, – отметил Баканов.

СБУ уже направило руководителям медиахолдинга Новости телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом Россия и другими каналами государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБОУ.

Читайте: Дешевая манипуляция: реакция СНБО на “телемост” с РФ

Вместе с тем на заседании СНБО будут рассматривать применение персональных экономических и других санкций к телеканалам 112 Украина и NewsOne.

Напомним, что российский телеканал Россия 24 анонсировал проведение телемоста Надо поговорить с Украиной совместно с украинским телеканалом NewsOne.