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Факты / Украина

СБУ инициирует заседание СНБО из-за возможного телемоста

И.о. председатель СБУ Иван Баканов инициирует внеочередное заседание СНБО Украины.

СБУ инициирует заседание СНБО из-за возможного телемоста

Проведение внеочередного заседания СНБО Украины инициировал и. о. председателя СБУ Иван Баканов из-за ситуации вокруг телемоста с РФ Надо поговорить с Украиной.

– Считаю абсолютно неприемлемым организацию телеканалом NewsOne телемоста с главным пропагандистским каналом страны-агрессора, который находится под санкциями, – отметил Баканов.

СБУ уже направило руководителям медиахолдинга Новости телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом Россия и другими каналами государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБОУ.

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Вместе с тем на заседании СНБО будут рассматривать применение персональных экономических и других санкций к телеканалам 112 Украина и NewsOne.

Напомним, что российский телеканал Россия 24 анонсировал проведение телемоста Надо поговорить с Украиной совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Источник: СБУ

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