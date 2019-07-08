В. о. голови СБУ Іван Баканов ініціює невідкладне скликання позачергового засідання РНБО України.

Проведення позачергового засідання РНБО України ініціював в. о. голови СБУ Іван Баканов через ситуацію навколо телемосту з РФ

Треба поговорити з Україною.

– Вважаю абсолютно неприйнятним організацію телеканалом NewsOne телемосту з головним пропагандистським каналом країни-агресора, який перебуває під санкціями, – наголосив Баканов.

СБУ вже направила до керівників медіахолдингу Новини телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK повідомлення про відповідальність за проведення спільних заходів з телеканалом Россия 24 та іншими мовниками держави-агресора, які перебувають під санкціями РНБО України.

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Водночас на засіданні РНБО розглядатимуть застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій до телеканалів 112 Україна і NewsOne.

Нагадаємо, що 7 липня російський телеканал Россия 24 анонсував проведення телемосту Треба поговорити з Україною спільно з NewsOne.