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Факти / Україна

СБУ ініціює засідання РНБО через можливий телеміст

В. о. голови СБУ Іван Баканов ініціює невідкладне скликання позачергового засідання РНБО України.

СБУ ініціює засідання РНБО через можливий телеміст

Проведення позачергового засідання РНБО України ініціював в. о. голови СБУ Іван Баканов через ситуацію навколо телемосту з РФ
Треба поговорити з Україною.

– Вважаю абсолютно неприйнятним організацію телеканалом NewsOne телемосту з головним пропагандистським каналом країни-агресора, який перебуває під санкціями, – наголосив Баканов.

СБУ вже направила до керівників медіахолдингу Новини телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK повідомлення про відповідальність за проведення спільних заходів з телеканалом Россия 24 та іншими мовниками держави-агресора, які перебувають під санкціями РНБО України.

Читайте: Дешева маніпуляція: реакція РНБО на “телеміст” з РФ

Водночас на засіданні РНБО розглядатимуть застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій до телеканалів 112 Україна і NewsOne.

Нагадаємо, що 7 липня російський телеканал Россия 24 анонсував проведення телемосту Треба поговорити з Україною спільно з NewsOne.

Джерело: СБУ

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