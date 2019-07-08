PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Треба поговорити. Зеленський запропонував Путіну зустрітися у Мінську

Президент України Володимир Зеленський засудив анонсований телеміст між українським та російським телеканалами та звернувся до президента РФ Володимира Путіна.

Треба поговорити. Зеленський запропонував Путіну зустрітися у Мінську

Анонсований телеміст між українським та російським телеканалами – це дешевий, але небезпечний піар-хід перед парламентськими виборами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців.

– Я звертаюся до всіх українців! Ми – не табір. І нас не треба ділити. Вами просто маніпулюють політики, які дуже хочуть потрапити у парламент. Різниця між ними одна: перші “будут грабить”, а другі будуть “грабувати”.

Задумайтесь: і так звані проєвропейські, і так звані проросійські політики прекрасно і мирно живуть одне з одним по сусідству у відомому селі під Києвом.

Також Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом провести зустріч:

– Треба поговорити? Треба. Давайте обговоримо. Компанію для розмови пропоную таку: я, ви, президент США Дональд Трамп, прем’єр Великої Британії Тереза Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон. Місце? Думаю, президент Білорусі Олександр Лукашенко прийме нас у Мінську.

Ми не змінюємо і не відмовляємося ні від яких дипломатичних форматів. Ми пропонуємо поговорити.

Читайте: NewsOne можуть позбавити ліцензії та оштрафувати за телеміст з Росією

Нагадаємо, в ефірі російського телеканалу Россия 24 анонсували проведення телемосту Треба поговорити з Україною.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Санкції ЄС проти Росії будуть продовжені – Зеленський
Антикорупційний суд розпочне роботу 5 вересня – Зеленський
Лукашенко підтримав зустріч Зеленського з Путіним у Мінську
Угода про Асоціацію, Донбас та Азовське море – у Києві стартує саміт Україна-ЄС
Війна на Донбасі: за добу загинув один український військовий
Новим головою Луганської ОДА призначений Комарницький
Наша спільна мета! Зеленський розповів, якими хоче бачити ВМС України
Доба на Донбасі: ворог 26 разів порушував “хлібне перемир’я”, п’ятеро бійців ЗСУ постраждали
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка