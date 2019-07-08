Президент України Володимир Зеленський засудив анонсований телеміст між українським та російським телеканалами та звернувся до президента РФ Володимира Путіна.

Анонсований телеміст між українським та російським телеканалами – це дешевий, але небезпечний піар-хід перед парламентськими виборами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців.

– Я звертаюся до всіх українців! Ми – не табір. І нас не треба ділити. Вами просто маніпулюють політики, які дуже хочуть потрапити у парламент. Різниця між ними одна: перші “будут грабить”, а другі будуть “грабувати”.

Задумайтесь: і так звані проєвропейські, і так звані проросійські політики прекрасно і мирно живуть одне з одним по сусідству у відомому селі під Києвом.

Також Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом провести зустріч:

– Треба поговорити? Треба. Давайте обговоримо. Компанію для розмови пропоную таку: я, ви, президент США Дональд Трамп, прем’єр Великої Британії Тереза Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон. Місце? Думаю, президент Білорусі Олександр Лукашенко прийме нас у Мінську. Ми не змінюємо і не відмовляємося ні від яких дипломатичних форматів. Ми пропонуємо поговорити.

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Нагадаємо, в ефірі російського телеканалу Россия 24 анонсували проведення телемосту Треба поговорити з Україною.