В новом рынке электроэнергии поставщик выставляет клиентам предоплату, которая в этом месяце была начислена по нормативам, действовавшим до внедрения предельных тарифов.

По факту месяца суммы в платежках будут снижены. Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, комментируя получение некоторыми потребителями платежек с более высоким тарифам.

– В новом рынке поставщик выставляет клиентам предоплату за электроэнергию, ведь и сам покупает электроэнергию по предоплате, а после закрытия месяца – окончательный счет и корректирует суммы. В этом месяце предоплата выставлялась по нормативам еще до так называемых прайс-кепов (предельные тарифы), поэтому некоторые потребители могли получить платежки с более высоким тарифом. Однако это временное явление – по факту месяца все расчеты будут происходить в рамках именно прайс-кепов, поэтому цена электроэнергии, как и говорило правительство и НКРЕКУ, существенно не изменится, – сообщил эксперт.

Юрий Корольчук также обратил внимание, что пока остается нерешенной проблема тарифа на услуги по передаче электроэнергии Укрэнерго, у которого есть потенциал для снижения, что также скажется на суммах в платежках.

Читайте: Реформа рынка электроэнергии в Украине поможет увеличить инвестиции в энергетику страны – Forbes

Корольчук также выразил уверенность в решении вопроса в ближайшее время.

– Рынок электроэнергии успешно пережил первую рабочую неделю. Апокалиптические прогнозы не оправдались. В то же время, отдельные участники рынка высказывают недовольство, когда проигрывают конкуренцию, или когда хотят вернуть все назад, когда они себя прекрасно чувствовали в регулируемом жизни рынке электроэнергии. Но так уже точно не будет, – констатировал эксперт.

Напомним, вице-премьер-министр Украины и руководитель координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии Владимир Кистион заявил об успешном внедрении энергорынка в Украине.