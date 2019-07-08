У новому ринку електроенергії постачальник виставляє клієнтам передоплату, яка цього місяця була нарахована за нормативами, що діяли до впровадження граничних тарифів.

За фактом місяця суми у платіжках будуть знижені. Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, коментуючи отримання деякими споживачами платіжок з вищими тарифами.

– У новому ринку постачальник виставляє клієнтам передоплату за електроенергію, адже і сам купує електроенергію за передоплатою, а після закриття місяця – остаточний рахунок і коректує суми. Цього місяця передоплата виставлялася за нормативами ще до так званих прайс-кепів (граничні тарифи), тому деякі споживачі могли отримати платіжки із вищими тарифами. Однак це тимчасове явище – за фактом місяця всі розрахунки будуть відбуватися у межах саме прайс-кепів, тому ціна електроенергії, як і говорив уряд та НКРЕКУ, суттєво не зміниться, – повідомив експерт.

Юрій Корольчук також звернув увагу, що наразі залишається нерозв’язаною проблема тарифу на послуги з передачі електроенергії Укренерго, який має потенціал для зниження, що також позначиться на сумах у платіжках.

Читайте: Реформа ринку електроенергії в Україні допоможе збільшити інвестиції в енергетику країни – Forbes

Корольчук також висловив впевненість у вирішенні питання найближчим часом.

– Ринок електроенергії успішно пережив перший робочий тиждень. Апокаліптичні прогнози не справдились. Водночас, окремі учасники ринку висловлюють невдоволення, коли програють конкуренцію, або коли хочуть повернути все назад, коли вони себе чудово почували у регульованому житті ринку електроенергії. Але так вже точно не буде, – констатував експерт.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України та керівник координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії Володимир Кістіон заявив про успішне впровадження енергоринку в Україні.