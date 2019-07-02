По данным американского делового журнала Forbes, запуск рынка электроэнергии в Украине позволит привлечь инвестиции в сектор и увеличить экспорт энергоносителей в ЕС.

Энергетический рынок Украины был неэффективен и отравлен коррупцией, а это создавало значительные сложности для притока инвестиций. С введением нового энергорынка ситуация изменится, пишет Forbes.

В Украине есть ряд проблем в энергосекторе: инфраструктура стареет, она остро нуждается в обслуживании и обновлении. Система, существовавшая до реформы, не способствовала привлечению инвестиций в страну.

Два года назад украинский парламент принял закон, который предусматривает новую модель рынка электроэнергии, аналогичную той, которая используется странами-членами ЕС. Это позволит интегрировать энергосистему Украины в ENTSO-E – благо энергетической безопасности Украины.

Реформа рынка электроэнергии поможет увеличить инвестиции в сектор. Согласно оценке Украинского института будущего, генерирующие компании смогут привлечь в 11,5 раз больше инвестиций по сравнению со сценарием, если реформы не будет.

Энергетические реформы и инвестиции приведут к увеличению экспорта украинских энергоносителей в ЕС. Объем экспорта может вырасти до 25 млрд кВт-ч в 2030 году по сравнению с сегодняшними 5 млрд кВт-ч.

Это увеличит доходы от экспорта электроэнергии до $1,5 млрд. Синхронизация с ENTSO-E также усилит конкуренцию на внутреннем рынке электроэнергии и заставит компании бороться за внутренних потребителей, предлагая лучшие цены и качество обслуживания.

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1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона о рынке электрической энергии, принятого в 2017 году.

По словам директора ГП Оператор рынка Владимира Евдокимова, результаты первых торгов свидетельствуют об успешном старте энергореформы. Народный депутат Сергей Сажко отметил, что после старта реформы энергетика Украины наконец-то перестала работать в ручном режиме.

Напомним, вице-премьер-министр Украины и руководитель координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии Владимир Кистион заявил об успешном внедрении рынка электроэнергии в Украине.

Источник: Forbes