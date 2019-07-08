Українська сторона хоче вирішити питання транзиту газу з Росією у вересні.

Україна хотіла би досягти домовленостей щодо транзиту газу з Росією у вересні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час саміту Україна-ЄС.

Наскільки мені відомо, планується продовжити цю розмову про транзит газу в грудні. Але це питання енергетичної безпеки України та моя позиція, позиція нашої команди, полягає в тому, що саме у вересні ми хочемо сісти за стіл і вирішити це питання.

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До слова, контракт між Нафтогазом і Газпромом про транзит газу закінчується 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський під час саміту Україна ЄС повідомив, коли розпочне роботу антикорупційний суд.