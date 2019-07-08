В рамках саммита Украина-ЕС, который открылся 8 июля в Киеве, были подписаны пять документов о сотрудничестве.

На саммите Украина-ЕС в Киеве подписали соглашение о финансировании второй фазы проекта U-LEAD, то есть привлечение средств ЕС для реализации реформы децентрализации в Украине. Общий вклад Евросоюза в рамках этого соглашения составляет €40 млн.

Второе соглашение – о финансировании мер по поддержке ключевых реформ в Украине и имплементации положений Соглашения об ассоциации в части, касающейся зоны свободной торговли (ЗСТ). Общий вклад ЕС – €44 млн.

Третье соглашение – о финансировании второй фазы Антикоррупционной инициативы с общим бюджетом €22,9 млн. Проект направлен на усиление независимости и эффективности антикоррупционных учреждений.

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Четвертое соглашение – о поддержке гражданского общества и культуры. Предусматривает привлечение средств ЕС в размере €10 млн.

Пятый документ – дополнительное соглашение о внесении изменений в Соглашение о финансировании программы поддержки ЕС для востока Украины на выделение дополнительных €10 млн. Таким образом, объем помощи ЕС для финансирования всех мероприятий в рамках соглашения составит €60 млн.

Напомним, 8 июля в Киеве начался 21-й саммит Украина-ЕС.