Лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко пояснила, як в Україні має створюватися ринок землі.

Лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко заявила, що за останні роки Україна пішла принципово неправильним шляхом розвитку аграрного сектору.

– У нас кілька корпорації в Україні зібрали у своїх руках від 600 до 800 тис. га сільськогосподарської землі. У тіні купивши її незаконно за копійки. Тепер ці монополії стали спільними підприємствами. Туди увійшов іноземний капітал. Таким чином великі масиви української землі віддали іноземним корпораціям, – зазначила Тимошенко у студії Свободи слова.

Вона додала, що Україна лідер з продажу зерна, як сировини, а це руйнує ринки.

– Ми не отримаємо нормальних прибутків. Ми віддаємо сировину в інші країни, потім вони перероблюють це у готову продукцію, а ми втрачаємо сотні мільярдів євро, – підкреслила Тимошенко.

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Також лідер партії Батьківщина зазначила, що варто виробити правильну послідовність діє.

– Не продати зразу землю. Бо якщо це зробити зразу – це буде означати, що наші аграрії не зможуть бути конкурентами у купівлі своєї власної землі. Вони будуть витіснені великими корпораціями. І наші фермери залишиться без землі, а ми залишимося без сіл, бо село тримається на фермерстві, – заявила Юлія Тимошенко.

За словами політика, якщо України одразу після парламентських виборів відкриє продаж землі, то ми вже ніколи не створимо фермерство.

– Спочатку треба створити фермерство, мале і середнє сільгоспвиробництво, дати їм нормальні європейські кредити, забезпечити всім необхідним, – додала Тимошенко.

Раніше Факти ICTV писали, що Батьківщина оприлюднили імена кандидатів, яких партія підтримує у столиці.