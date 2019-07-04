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Факты / Украина / Политика

Свежая кровь в столичной Батькивщине – Тимошенко представила молодую команду

Батькивщина обнародовали имена кандидатов, которых партия поддерживает в столице.

Свежая кровь в столичной Батькивщине – Тимошенко представила молодую команду

4 июля, в Центре защиты киевлян Юлия Тимошенко заявила, что обновленная команда Батькивщины в Киеве будет продолжать работать на защиту интересов Украины, что для Партии является высшей ценностью.

– Хочу сказать молодой, сильной и патриотической команде – в добрый час. Побед! Чтобы все у вас было по законам Творца, справедливо, а люди никогда не смогли вам упрекнуть. Вы должны служить людям и Украины, – сказала Тимошенко.

Политик, отметила, что Центр защиты киевлян работает уже более 1,5 года, и был призван оказывать бесплатную помощь в решении проблемных вопросов для людей, и за это время оказал существенную поддержку населению по различным вопросам. А кроме того, на базе Центра за это время было собрано профессиональную и образованную молодую команду, которая вошла в ряды Партии ВО Батькивщина.

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Учитывая ту работу, которую провел Центр защиты киевлян, на умение консолидировать потенциал экспертной среды и общественную поддержку, Тимошенко предложила председателю ЦЗК, возглавить Киевскую партийную команду и провести обновление партийной организации в Киеве. Она представила нового главу киевской городской партийной организации ВО Батькивщина – Виталия Нестора.

– Это – замечательная команда людей, которая отдавала часть своей жизни людям, и доказала, что для них и люди, и Украина – неравнодушные. И на базе этой новой и молодой команды, а также при участии опытных людей, мы формируем нашу киевскую команду, – сказала председатель Партии ВО Батькивщина.

На сайте партии обнародовали имена кандидатов, которых поддерживает Батькивщина в столице:

211 округ – Мешковський Кирилл Эдуардович

212 округ – Нестор Виталий Романович

213 округ – Быструшкин Ярослав Александрович

214 округ – Бузницкий Василий Юрьевич

215 округ – Юранская Юлия Дмитриевна

216 округ – Ковальчук Михаил Николаевич

217 округ – Сорока Иван Николаевич

219 округ – Якименко Наталья Николаевна

220 округ – Дидовец Юрий Викторович

221 округ – Слюсарев Иван Александрович

223 округ – Гоцкий Николай Николаевич

Напомним, Батькивщина обнародовала список из 50 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

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