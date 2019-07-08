ЦИК не будет проводить повторную жеребьевку политических партий для того, чтобы определить номер в бюллетене на выборах в Верховную Раду.

Верховный Суд Украины отменил повторную жеребьевку политических партий для определения номера в бюллетене на выборах в парламент.

Апелляцию ЦИК и более десяти политических партий суд рассматривал около девяти часов.

– Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть! – написала секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

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Данное решение не подлежит обжалованию.

Напомним, что 26 июня была проведена жеребьевка партий, которая определила, под каким номером будет каждая политсила. А 4 июля в связи с регистрацией новых партий Апелляционный суд обязал ЦИК провести новую жеребьевку с участием всех 22 партий на выборах в Раду.

Дополнительная жеребьевка могла сорвать выборы в Верховную Раду, так как нужно было бы перепечатать уже напечатанные бюллетени.