ЦВК не проводитиме повторне жеребкування політичних партій для визначення номеру у бюлетені на виборах до Верховної Ради.

Верховний Суд України скасував повторне жеребкування політичних партій для визначення номера у бюлетені на виборах до парламенту.

Апеляцію ЦВК і більше десяти політичних партій суд розглядав близько дев’яти годин.

– Все ж таки є справедливість! Ми виграли Верховний! Виборам 21 липня бути! – написала секретар ЦВК Наталія Бернацька.

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Рішення оскарженню не підлягає.

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Нагадаємо, що 26 червня було проведено жеребкування партій, яке визначило, під яким номером буде кожна політсила. А 4 липня у зв’язку з реєстрацією нових партій Апеляційний суд зобов’язав ЦВК провести нове жеребкування за участю всіх 22 партій на виборах у Раду.

Додаткове жеребкування могло зірвати вибори у Верховну Раду, адже потрібно було б передрукувати вже надруковані бюлетені.