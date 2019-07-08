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Факти / Україна / Політика

Зеленський внесе до Ради законопроект про люстрацію президента і депутатів

В Офісі президента готують законопроект про розширення суб’єктів люстрації.

Руслан Стефанчук

Представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що в Офісі президента готують законопроект про розширення суб’єктів люстрації.

– Одна з ініціатив президента, яку ми допрацьовуємо зараз. Багато хто говорить, що президент противиться люстрації.

Ми будемо вносити законопроект про розширення суб’єктів, які підлягають люстрації, включаючи президента, народних депутатів і всіх вищих чинів, які існують в Україні, – заявив він.

Читайте: Проти скасування люстрації: активісти влаштували пікет під КСУ

Нагадаємо, 900 люстрованих чиновників зможуть повернутися на свої посади у разі визнання закону про очищення влади недійсним.

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