В Офісі президента готують законопроект про розширення суб’єктів люстрації.
Представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що в Офісі президента готують законопроект про розширення суб’єктів люстрації.
– Одна з ініціатив президента, яку ми допрацьовуємо зараз. Багато хто говорить, що президент противиться люстрації.
Ми будемо вносити законопроект про розширення суб’єктів, які підлягають люстрації, включаючи президента, народних депутатів і всіх вищих чинів, які існують в Україні, – заявив він.
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Нагадаємо, 900 люстрованих чиновників зможуть повернутися на свої посади у разі визнання закону про очищення влади недійсним.
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