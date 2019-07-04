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Факты / Украина

Отмена закона о люстрации: почти 900 чиновников могут вернуться к власти

900 люстрированных чиновников смогут вернуться на свои должности в случае признания Конституционным судом Украины недействительным закон Об очищении власти.

Отмена закона о люстрации: почти 900 чиновников могут вернуться к власти

Если закон Об очищении власти будет признан неконстуционным, на свои должности смогут вернуться 900 люстрированных чиновников.

Об этом заявила директор департамента люстрации Минюста Анастасия Задорожная.

– В то время, когда закон об очищении власти начал действовать, большинство топовых чиновников уволились по собственному желанию. Еще примерно 1000 человек были люстрированы. Сейчас в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применен закон об очищении власти, находятся более 900 людей. Если же закон Украины об очищении власти будет отменен, то все эти лица смогут вернуться на государственные должности, – заявила Задорожная.

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Она отметила, что всего под процедуру  люстрации подпадают 5000 госчиновников времен Виктора Януковича. Это в основном прокуроры, судьи, руководящие должности в министерствах и центральных органах исполнительной власти и лицах, причастных к событиям на Майдане.

Напомним, что 4 июля Конституционный суд не будет принимать окончательное решение по закону Об очистке власти.

Источник: Громадське

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