900 люстрированных чиновников смогут вернуться на свои должности в случае признания Конституционным судом Украины недействительным закон Об очищении власти.

Если закон Об очищении власти будет признан неконстуционным, на свои должности смогут вернуться 900 люстрированных чиновников.

Об этом заявила директор департамента люстрации Минюста Анастасия Задорожная.

– В то время, когда закон об очищении власти начал действовать, большинство топовых чиновников уволились по собственному желанию. Еще примерно 1000 человек были люстрированы. Сейчас в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применен закон об очищении власти, находятся более 900 людей. Если же закон Украины об очищении власти будет отменен, то все эти лица смогут вернуться на государственные должности, – заявила Задорожная.

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Она отметила, что всего под процедуру люстрации подпадают 5000 госчиновников времен Виктора Януковича. Это в основном прокуроры, судьи, руководящие должности в министерствах и центральных органах исполнительной власти и лицах, причастных к событиям на Майдане.

Напомним, что 4 июля Конституционный суд не будет принимать окончательное решение по закону Об очистке власти.