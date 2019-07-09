Государственное бюро расследований опубликовало фрагменты разговоров чиновников Минобороны, которые закупили некачественные бронежилеты, причинив ущерб государству на 100 млн грн.

ГБР на YouTube-канале разместило видео с аудиоразговорами чиновников Министерства обороны, которые знали о том, что бронежилеты простреливаются, но приняли продукцию у производителя.

– Готовься, зачем… ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз, – это одна из цитат в разговоре военных, ответственных за закупку бронежилетов и другого вещевого имущества для ВСУ.

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Также на видео демонстрируются испытания изъятых во время обысков бронежилетов Корсар М3с 1-4 класса защиты.

Окончательные выводы о несоответствии приобретенного для армии имущества будут известны после экспертиз.

По предварительным данным, действия чиновников нанесли ущерб государству на сумму около 100 млн грн.

Напомним, 26 июня ГБР провело около 40 обысков у чиновников Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования дела о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам.