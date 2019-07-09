Державне бюро розслідувань опублікувало фрагменти розмов чиновників Міноборони, які закупили неякісні бронежилети, завдавши збитків державі на 100 млн грн.

ДБР на YouTube-каналі розмістило відео з аудіорозмовами чиновників Міністерства оборони, які знали про те, що бронежилети прострілюються, але прийняли продукцію у виробника.

– Готуйся, якого…ти приймаєш бронежилети, які пробиваються шість разів, – це одна з цитат у розмові військових, відповідальних за закупівлю бронежилетів та іншого речового майна для ЗСУ.

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Також на відео демонструються випробування вилучених під час обшуків бронежилетів Корсар М3с 1-4 класу захисту.

Остаточні висновки щодо невідповідності придбаного для армії майна будуть відомі після експертиз.

За попередніми даними, дії чиновників завдали збитків державі на суму близько 100 млн грн.

Нагадаємо, 26 червня ДБР провело близько 40 обшуків у чиновників Міноборони, працівників комерційних структур і в офісних приміщеннях в рамках розслідування справи щодо закупівлі майна для ЗСУ за завищеними цінами.