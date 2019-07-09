Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против двух владельцев телеканала NewsOne.

Генеральная прокуратура Украины по подозрению в финансировании терроризма открыла уголовное производство против двух владельцев (директора оффшорных компаний. – Ред.) телеканала NewsOne, которые являются совладельцами российского банка Промсвязьбанка.

Этот банк финансирует и обслуживает российский государственный оборонный заказ.

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– Двое людей одновременно являются директорами офшоров украинского телеканала и офшоров, на которых числится российский банк, имеющий статус уполномоченного на финансирование гособоронзаказа РФ, – заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Он добавил, что видит все основания для лишения лицензий телеканала NewsOne.

Напомним, российский телеканал Россия 24 анонсировал проведение телемоста Надо поговорить с Украиной совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Позже телеканал NewsOne сообщил об отмене телемарафона из-за угроз журналистам.