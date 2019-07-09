PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Фінансування тероризму: ГПУ відкрила ще одну справу проти власників NewsOne

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження проти двох власників телеканалу NewsOne.

Фінансування тероризму: ГПУ відкрила ще одну справу проти власників NewsOne

Генеральна прокуратура України за підозрою у фінансуванні тероризму відкрила кримінальне провадження проти двох власників (директора офшорних компаній. – Ред.) телеканалу NewsOne, які є співвласниками російського банку Промсвязьбанка.

Цей банк фінансує та обслуговує російське державне оборонне замовлення.

Чиатйте: СБУ і Нацполіція посилять захист інформпростору – реакція РНБО на “телеміст”

– Двоє людей одночасно є директорами офшорів українського телеканалу та офшорів, на яких числиться російський банк зі статусом уповноваженого на фінансування держоборонзамовлення РФ, – заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Він додав, що бачить усі підстави для позбавлення ліцензій телеканалу NewsOne.

Нагадаємо, російський телеканал Россия 24 анонсував проведення телемосту Треба поговорити з Україною спільно з NewsOne.

Пізніше телеканал NewsOne повідомив про скасування телемарафону через погрози журналістам.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Україні викрили групу контрабандистів цигарок в ЄС
ГПУ відкрила справу через підготовку телемосту з Росією – Луценко
Реєстрація Шарія, Клюєва і Кузьміна кандидатами у депутати незаконна – ГПУ
Зеленський знову просить Раду звільнити Луценка і Клімкіна
ГПУ повідомила про підозру ватажку “ЛНР” Пасічнику
Звільнення Луценка: Зеленський вносить подання в Раду
Луценко відкрив кримінальні справи після засідання ТКГ: реакція Зеленського
Екс-керівнику Харківського бронетанкового заводу оголосили підозру
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка