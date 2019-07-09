Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження проти двох власників телеканалу NewsOne.

Генеральна прокуратура України за підозрою у фінансуванні тероризму відкрила кримінальне провадження проти двох власників (директора офшорних компаній. – Ред.) телеканалу NewsOne, які є співвласниками російського банку Промсвязьбанка.

Цей банк фінансує та обслуговує російське державне оборонне замовлення.

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– Двоє людей одночасно є директорами офшорів українського телеканалу та офшорів, на яких числиться російський банк зі статусом уповноваженого на фінансування держоборонзамовлення РФ, – заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Він додав, що бачить усі підстави для позбавлення ліцензій телеканалу NewsOne.

Нагадаємо, російський телеканал Россия 24 анонсував проведення телемосту Треба поговорити з Україною спільно з NewsOne.

Пізніше телеканал NewsOne повідомив про скасування телемарафону через погрози журналістам.