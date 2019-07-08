СБУ и Нацполиция получили ряд поручений от СНБО по защите информационного пространства страны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция получили ряд поручений по защите информационного пространства страны.

– Только что по поручению президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства, – отметил Данилюк.

Также он добавил, что подробности распоряжений не может сообщить из-за секретности.

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– NewsOne отменил так называемый “телемост”, но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается, – отметил секретарь СНБО.

Напомним, что российский телеканал Россия 24 анонсировал проведение телемоста Надо поговорить с Украиной совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Позже телеканал NewsOne сообщил об отмене телемарафона из-за угроз журналистам.