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Факты / Украина

Холодницкий: САП согласовала подозрение одному из министров

Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала сообщение о подозрении одному из министров.

Назар Холодницький

Руководитель САП Назар Холодницкий рассказал, что прокуратура согласовала сообщение о подозрении одному из украинских министров.

Теперь детективам предстоит надлежащим образом вручить его министру.

– Также идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам, действующим пока что, судьям, – сказал Холодницкий.

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Он добавил, что общество сможет увидеть результат работы, если соберут достаточную доказательную базу.

Сейчас неизвестно кому именно собираются вручить подозрения и в чем обвиняют этих людей.

К слову, в Винницкой области разоблачили коррупционную схему, которую организовал один из вице-премьер-министров.

Источник: Прямой

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