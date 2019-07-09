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Факти / Україна

Холодницький: САП погодила підозру одному з міністрів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила повідомлення про підозру одному з міністрів.

Назар Холодницький

Керівник САП Назар Холодницький розповів, що прокуратура погодила повідомлення про підозру одному з українських міністрів.

Тепер детективам потрібно належним чином вручити його міністру.

– Також йде процес узгодження, обговорюється процес повідомлення підозр деяким губернаторам, чинним поки що, суддям, – сказав Холодницький.

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Він додав, що суспільство зможе побачити результат роботи, якщо зберуть достатню доказову базу.

Наразі невідомо кому саме збираються вручити підозри і в чому звинувачують цих людей.

До слова, у Вінницькій області викрили корупційну схему, яку організував один з віце-прем’єр-міністрів.

Джерело: Прямий

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