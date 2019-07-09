НАБУ сообщило о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику из-за незадекларированных $1,2 млн.

Правооохоронцям во время расследования удалось установить, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы $1,249 млн от физического лица. Однако чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

Действия должностного лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины – представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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За нарушение этой статьи Игорю Насалику грозит наказание в виде штрафа от 2,5 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Ранее САП согласовала подозрение одному из министров.

Источник: САП