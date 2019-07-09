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Факти / Україна

НАБУ оголосило про підозру міністру Насалику

НАБУ повідомило про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику.

НАБУ оголосило про підозру міністру Насалику

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику через незадекларованих $1,2 млн.

Правооохоронцям під час розслідування вдалося встановити, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику $1,249 млн від фізичної особи. Проте чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.

Дії посадовця кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України – подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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За порушення цієї статті Ігорю Насалику загрожує покарання у вигляді штрафу від 2,5 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи терміном від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на термін до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Раніше САП погодила підозру одному з міністрів.

Джерело: САП

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