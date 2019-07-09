НАБУ повідомило про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику.

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику через незадекларованих $1,2 млн.

Правооохоронцям під час розслідування вдалося встановити, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику $1,249 млн від фізичної особи. Проте чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.

Дії посадовця кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України – подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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За порушення цієї статті Ігорю Насалику загрожує покарання у вигляді штрафу від 2,5 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи терміном від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на термін до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Раніше САП погодила підозру одному з міністрів.

Джерело: САП