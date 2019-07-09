Парламентська асамблея ОБСЄ визнала українських моряків, які були захоплені Росією, військовополоненими.

ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію, в якій визнала захоплених Росією у Керченській протоці українських моряків, військовополоненими.

Вона заявила про свою повагу до суверенітету, політичної незалежності, єдності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, які включають Автономну Республіку Крим, місто Севастополь та морські райони.

В ухваленій резолюції йдеться про те, що ОБСЄ засуджує акт збройної агресії з боку Росії проти українських суден і членів їхніх екіпажів у нейтральних міжнародних водах Чорного моря біля Керченської протоки 25 листопада 2018 року.

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Парламентська асамблея закликала Російську Федерацію надавати українським військовополоненим, доки вони не будуть звільнені, необхідну медичну, юридичну та консульську допомогу як того вимагає міжнародне гуманітарне право.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Росія висунула остаточне обвинувачення 13 українським морякам.

Джерело: ОБСЄ