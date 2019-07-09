Объединение Самопомощь хочет внедрить в украинскую политику принципы христианской морали и улучшить условия проживания украинцев путем укрепления экономики.

Программа партии Самопомощь предусматривает реформирование экономической политики по принципу дерегуляция бизнеса и привлечения иностранных инвестиций. Андрей Садовый считает нужным перевести все государственные услуги на электронные сервисы, чтобы избежать коррупции.

Главными точками роста политик видит инновации ИТ, креативные индустрии, АПК и машиностроение, ВПК.

– Восстановим авиастроения и работу внутренних аэропортов, будем развивать внутренние авиаперевозки и сделаем национальной лоукост, – отметили члены партии в своей программе.

Политсила хочет усилить производство общественного электротранспорта через частичную компенсацию кредитов, выгодные лизинговые программы.

– Ликвидируем экономические подразделения прокуратуры, полиции, СБУ, налоговую милицию и создадим несиловой аналитический орган (финансовую полицию), которая будет расследовать преступления в сфере публичных финансов, – подчеркивают в партии.

Самопомощь хочет внедрить прозрачный бюджет и справедливые налоги, укрепить обороноспособность и вернуть оккупированные территории. Политсила считает, что необходимо предоставить больше власти местному самоуправлению.

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Партія Самопоміч Андрія Садового: програма

Партия хочет закрепить в Конституции следующие изменения:

выборы в парламент на пропорциональной основе с открытыми списками;

ликвидацию ОГА и РГА;

уменьшение количества депутатов парламента до 300;

отмена депутатской неприкосновенности.

-Сделаем цену на газ для населения справедливой через увеличение собственной добычи и устраним монополии с рынков газа, нефти, угля, нефтепродуктов и электроэнергии, чтобы каждый участник рынка имел не более 10%, – отмечают политики.

Напомним, согласно последнему опросу социологической группы Рейтинг, в парламент могут пройти пять партий.