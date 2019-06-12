Глава партии Самопомощь Андрей Садовой заявил, что Украине как никогда нужна глобальная модернизация.

Глава партии Самопомощь Андрей Садовой в эфире программы Свобода слова заявил, что Украине нужно провести глобальную модернизацию.

По его словам, нужно узнать, в каком состоянии находятся атомные станции, дамбы, гидроэлектростанции.

– Нам нужно делать глобальную модернизацию страны. Это – титанические вещи. Здесь нужны качественные профессионалы и привлечение инвестиций – сказал Садовой.

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Он добавил, что инфраструктура Украины находится в критическом состоянии и для ее ремонта нужны миллиарды долларов.

К слову, лидер партии Голос Святослав Вакарчук рассказал, каких действующих народных депутатов готов поддержать на выборах.