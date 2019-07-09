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Факты / Украина / Общество

Скандальный телемост: Нацсовет проверит телеканал NewsОne

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за инициативы проведения телемоста с РФ.

Телебачення

На заседании 9 июля Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания принял решение о проверке телеканала NewsOne.

Причина – телемост, который планировал канал на 12 июля между Киевом и Москвой.

– Пришло время для абсолютно жестких действий в отношении телеканалов, которые осуществляют психологические операции в отношении украинцев и украинской государственности, – сказал член Нацсовета Сергей Костинский.

Также Нацсовет обратился к Верховной Раде с просьбой внести изменения в закон О телевидении и радиовещании, предусмотрев в нем полномочия для регулятора по приостановке действия лицензий вещателей в случае нарушений.

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Накануне регулятор призвал как телеканалы, так и провайдеров программной услуги воздержаться от ретрансляции сигнала и передач иностранных вещателей, в отношении которых применены ограничительные санкции.

Напомним, российский телеканал Россия 24 анонсировал проведение телемоста Надо поговорить с Украиной совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Позже телеканал NewsOne сообщил об отмене телемарафона из-за угроз журналистам.

ИсточникНацрада України з питань телебачення та радіомовлення

Фото: Dreamstime

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