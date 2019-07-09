Нацрада України з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne через ініціативу щодо проведення телемосту з РФ.
На засіданні 9 липня Нацрада з питань ТБ і радіомовлення ухвалила рішення про перевірку телеканалу NewsOne.
Причина – телеміст, який планував канал на 12 липня між Києвом і Москвою.
– Настав час для абсолютно жорстких дій щодо телеканалів, які здійснюють психологічні операції щодо українців і української державності, – сказав член Нацради Сергій Костинський.
Також Нацрада звернулася до Верховної Ради з проханням внести зміни до закону Про телебачення і радіомовлення, передбачивши у ньому повноваження для регулятора щодо призупинення дії ліцензій мовників у разі порушень.
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Напередодні регулятор закликав як телеканали, так і провайдерів програмної послуги утриматися від ретрансляції сигналу і передач іноземних мовників, щодо яких були застосовані обмежувальні санкції.
Нагадаємо, російський телеканал Россия 24 анонсував проведення телемосту Треба поговорити з Україною спільно з NewsOne.
Пізніше телеканал NewsOne повідомив про скасування телемарафону через погрози журналістам.
Джерело: Нацрада України з питань телебачення та радіомовлення