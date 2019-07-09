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Факти / Україна / Суспільство

Скандальний телеміст: Нацрада перевірить телеканал NewsОne

Нацрада України з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne через ініціативу щодо проведення телемосту з РФ.

Телебачення

На засіданні 9 липня Нацрада з питань ТБ і радіомовлення ухвалила рішення про перевірку телеканалу NewsOne.

Причина – телеміст, який планував канал на 12 липня між Києвом і Москвою.

– Настав час для абсолютно жорстких дій щодо телеканалів, які здійснюють психологічні операції щодо українців і української державності, – сказав член Нацради Сергій Костинський.

Також Нацрада звернулася до Верховної Ради з проханням внести зміни до закону Про телебачення і радіомовлення, передбачивши у ньому повноваження для регулятора щодо призупинення дії ліцензій мовників у разі порушень.

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Напередодні регулятор закликав як телеканали, так і провайдерів програмної послуги утриматися від ретрансляції сигналу і передач іноземних мовників, щодо яких були застосовані обмежувальні санкції.

Нагадаємо, російський телеканал Россия 24 анонсував проведення телемосту Треба поговорити з Україною спільно з NewsOne.

Пізніше телеканал NewsOne повідомив про скасування телемарафону через погрози журналістам.

Джерело: Нацрада України з питань телебачення та радіомовлення

Фото: Dreamstime

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