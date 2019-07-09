Президент объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков заявил о незаконных схемах ГП Укрзализныця.

Объединение предприятий Укрметаллургпром обратилось в Госрегуляторную службу с просьбой проверить законность одностороннего введения ГП Укрзалізниця нового порядка оплаты аренды вагонов. Эксперты убеждены: УЗ превышает полномочия и незаконно проводит скрытое повышение тарифов. Об этом сообщил президент объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков.

– Сейчас монополист практикует различные скрытые формы повышения затрат грузоотправителей. Под предлогом либерализации вагонной составляющей УЗ на свое усмотрение проводит разные инициативы. Одна из последних: в конце мая они заявили о пересчете платы за использование вагонов. Под благовидным предлогом сокращения времени на загрузку-разгрузку они просто повышают затраты грузоотправителей. Сократили срок до минимальных 48 часов, а за все, что сверх этого срока, начисляется плата. По факту – штрафные санкции, которые близки по определению к инфраструктурной составляющей, – отметил Каленков.

При этом, по словам Каленкова, инфраструктурную составляющую УЗ должна согласовывать с помощью серьезной процедуры с Антимонопольным комитетом, Министерством экономики и развития, Министерством инфраструктуры, Министерством юстиции. Но ничего из этого сделано не было.

– Мы рассматриваем новый порядок начисления платы за использование вагонов просто как скрытое повышение тарифов. Поэтому мы обратились и в АМКУ, и в ГРС, чтобы они проверили, регуляторный это акт или не регуляторный, имеет ли УЗ право это делать или нет и было ли должное публичное рассмотрение этого вопроса. Ведь решение принималось еще ‪26 апреля, а обсуждение началось только сейчас. Нас просто поставили перед фактом, – подчеркнул президент Укрметаллургпром.

По словам Каленкова, на незаконном введении нового порядка оплаты аренды вагонов УЗ заработает самое малое 3 млрд грн, заплатить которые должны будут именно грузоотправители, а с ними так или иначе – и все украинцы.

– Вместо того, чтобы работать над своей эффективностью, УЗ придумывает вот такие скрытые механизмы повышения тарифов. Мы очень надеемся, что ГРС, другие компетентные органы обратят на это внимание – и просим собрать общее совещание, на котором все эти факты будут рассмотрены. Сделать это необходимо до августа, когда новые правила должны вступить в силу, – заявил Каленков.

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По его информации, неофициально в ГРС уже усмотрели превышение полномочий в действиях УЗ. А это значит, что есть шанс, что компетентные органы таки заставят Укрзализныцю придерживаться действующего законодательства.

В последние годы промышленники постоянно сталкиваются с удорожанием услуг монополиста. Так, в 2018 году расходы грузоотправителей выросли на 30-35% по сравнению с предыдущим годом. За первое полугодие 2019-го они увеличились еще на 14%.

Напомним, компания Укрзализныця завершила прайсинг евробондов на сумму $500 млн.